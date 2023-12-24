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Кафе и рестораны в Вааса, Финляндия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Vaasa sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€590,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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