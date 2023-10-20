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Продажа офисных помещений в Вааса, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Vaasa sub-region, Финляндия
Офис
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,000
Realting.com
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