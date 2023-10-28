Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Tampereen seutukunta
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Tampereen seutukunta, Финляндия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Пудасъярви, Финляндия
Офис
Пудасъярви, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,012
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 187 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€68,958
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€464,719
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 282 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,921
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческое помещение 95 м2 в новом доме в самом центре города Лаппеенранта любого использо…
Цена по запросу
Инвестиционная в Район Котка-Хамина, Финляндия
Инвестиционная
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 655 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€625,149
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 600 м²
Финляндия г. Хямеэнлинна Супермаркет в 100км от Хельсинки …
€1,18 млн
Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€669,391
Коммерческая в Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Петяйявеси, Финляндия
Офис
Петяйявеси, Финляндия
Площадь 1 380 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,023
Realting.com
Перейти