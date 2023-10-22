Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Варсинайс-Суоми
  5. Магазины

Магазины в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
€1,09 млн
Офис в Валкеакоски, Финляндия
Офис
Валкеакоски, Финляндия
Площадь 118 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€23,942
Отель в Лиекса, Финляндия
Отель
Лиекса, Финляндия
Валола - Лиекса, уникальное место для проживания и размещения Вот редкая возможность приоб…
Цена по запросу
Офис в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Офис
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€258,377
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Район Котка-Хамина, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€197,524
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 600 м²
Финляндия г. Хямеэнлинна Супермаркет в 100км от Хельсинки …
€1,17 млн
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€748,197
Ресторан, кафе в Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Цена по запросу
Инвестиционная в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Инвестиционная
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Предлагается к продаже ДОХОДНЫЙ ДОМ с просторными апартаментами в рядном, малоквартирном дом…
Цена по запросу
Офис в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,858
Realting.com
Перейти