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Купить ресторан в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Lahden seutukunta
3
Лахти
3
Helsinki sub-region
1
Париккала
1
Район Иматра
1
Хельсинки
1
Ресторан, кафе В архив
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5 объектов найдено
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м² 1/8 Этаж
€ 69,000
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м² 1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафев Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
3 026 м² 1/2 Этаж
€ 1,450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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