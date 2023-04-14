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Агентство регионального управления Южной Финляндии
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Продажа офисных помещений в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
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Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м²
1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м²
3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м²
1/4 Этаж
€ 89,900
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м²
1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м²
3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м²
2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м²
1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м²
1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м²
1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м²
2/2 Этаж
€ 19,750
Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
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