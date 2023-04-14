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Продажа офисных помещений в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Helsinki sub-region
5
Lahden seutukunta
5
Хельсинки
4
Лахти
3
Хямеэнкоски
1
Эспоо
1
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10 объектов найдено
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м² 3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м² 1/4 Этаж
€ 89,900
Офисв Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м² 1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м² 3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м² 2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м² 1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м² 1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
Офисв Hyvaenneula, Финляндия
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м² 2/2 Этаж
€ 19,750

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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