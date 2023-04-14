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Купить коммерческую недвижимость в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Helsinki sub-region
10
Хельсинки
9
Lahden seutukunta
8
Лахти
6
Лаппеэнранта
2
Район Лаппеэнранта
2
Loviisan seutukunta
1
Raseborg Sub-Region
1
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24 объекта найдено
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м² 1/8 Этаж
€ 69,000
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м² 3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м² 1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафев Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Отельв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Отель
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Усадьба в…
Ресторан, кафев Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Коммерческаяв Saksala, Финляндия
Коммерческая
Saksala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м² 1/4 Этаж
€ 89,900
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
3 026 м² 1/2 Этаж
€ 1,450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м² 1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производствов Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
153 м² 1/3 Этаж
€ 335,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м² 3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м² 2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м² 1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м² 1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
Офисв Hyvaenneula, Финляндия
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м² 2/2 Этаж
€ 19,750

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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