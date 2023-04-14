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Купить ресторан в Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии, Финляндия

Turun seutukunta
1
Турку
1
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
474 м² 1/2 Этаж
€ 479,000
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Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии, Финляндия

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