Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Южная Карелия
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Южная Карелия, Финляндия

коммерческая недвижимость
5
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе в Юва, Финляндия
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€123,750
Офис в Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Цена по запросу
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Цена по запросу
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческое помещение 95 м2 в новом доме в самом центре города Лаппеенранта любого использо…
Цена по запросу
Коммерческая в Паймио, Финляндия
Коммерческая
Паймио, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Парикмахе…
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 282 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€130,000
Офис в Kuopio sub-region, Финляндия
Офис
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,000
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€239,000
Офис в Vaasa sub-region, Финляндия
Офис
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,000
Ресторан, кафе в Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти