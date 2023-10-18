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Инвестиционная недвижимость в Южная Карелия, Финляндия

коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Инвестиционная
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Предлагается к продаже ДОХОДНЫЙ ДОМ с просторными апартаментами в рядном, малоквартирном дом…
Цена по запросу
Realting.com
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