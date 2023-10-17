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Продажа офисных помещений в Сейняйоки, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
Realting.com
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