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Коммерческая недвижимость в Сейняйоки, Финляндия

2 объекта найдено
Коммерческая в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Коммерческая
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,000
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
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