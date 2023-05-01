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Отели в Савонлинна, Финляндия

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Helsinki sub-region, Финляндия
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75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
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Офис в Юли-Раумо, Финляндия
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Офис в Saloinen, Финляндия
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€ 381,250
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Офис в Торнио, Финляндия
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€ 80,000
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Юли-Раумо, Финляндия
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€ 350,000
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Ресторан, кафе в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
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