Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Сатакунта
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Сатакунта, Финляндия

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,179
Коммерческая в Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€334,888
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,526
Офис в Kuopio sub-region, Финляндия
Офис
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 4 721 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,80 млн
Ресторан, кафе в Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 3 275 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,789
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€149,909
Отель в Kuopio sub-region, Финляндия
Отель
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€294,822
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€464,719
Производство в Липери, Финляндия
Производство
Липери, Финляндия
Площадь 257 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€85,020
Realting.com
Перейти