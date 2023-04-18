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Продажа офисных помещений в Рованиеми, Финляндия

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1 объект найдено
Офисв Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
249 м² 2/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

недорогая
элитное
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