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Купить ресторан в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
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Параметры недвижимости в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

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