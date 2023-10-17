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Коммерческая недвижимость в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Офис в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Площадь 249 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€120,000
Realting.com
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