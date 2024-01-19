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Производственные здания в Raahen seutukunta, Финляндия

коммерческая недвижимость
11
офисы
3
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производство в Раахе, Финляндия
Производство
Раахе, Финляндия
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Производство в Раахе, Финляндия
Производство
Раахе, Финляндия
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€145,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English
Realting.com
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