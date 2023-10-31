Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Пюхяйоки
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Пюхяйоки, Финляндия

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€379,859
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€44,798
Коммерческая в Этеля-Саво, Финляндия
Коммерческая
Этеля-Саво, Финляндия
Площадь 302 м²
Финляндия Супермаркет на севере Финляндии Супермаркет рас…
€326,795
Ресторан, кафе в Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 107 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€151,912
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 426 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€348,429
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 067 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€437,398
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 3 275 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€348,429
Офис в Kuopio sub-region, Финляндия
Офис
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 329 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€267,954
Производство в Раахе, Финляндия
Производство
Раахе, Финляндия
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,028
Коммерческая в Иматра, Финляндия
Коммерческая
Иматра, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€666,789
Офис в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,735
Realting.com
Перейти