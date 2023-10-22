Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Porvoon seutukunta
  5. Магазины

Магазины в Porvoon seutukunta, Финляндия

коммерческая недвижимость
4
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Керава, Финляндия
Коммерческая
Керава, Финляндия
Площадь 49 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€127,692
Ресторан, кафе в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,964
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€334,284
Коммерческая в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческая
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Отель в Kuopio sub-region, Финляндия
Отель
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€269,351
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€44,892
Магазин в Раахе, Финляндия
Магазин
Раахе, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€116,220
Realting.com
Перейти