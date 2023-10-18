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Продажа офисных помещений в Порвоо, Финляндия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€669,796
Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 131 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
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