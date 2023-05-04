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Коммерческая недвижимость в Pattijoki, Финляндия

1 объект найдено
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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