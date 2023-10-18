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Продажа офисных помещений в Oulunkaaren seutukunta, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Пудасъярви, Финляндия
Офис
Пудасъярви, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,000
Realting.com
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