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Продажа офисных помещений в Oulun seutukunta, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€59,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Realting.com
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