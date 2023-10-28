Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Похьянмаа
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Похьянмаа, Финляндия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе в Helsinki sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Описание бизнеса Продается действующий гостиничный комплекс на берегу озера (курортный рег…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€123,780
Ресторан, кафе в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€74,018
Инвестиционная в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Инвестиционная
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Предлагается к продаже ДОХОДНЫЙ ДОМ с просторными апартаментами в рядном, малоквартирном дом…
Цена по запросу
Офис в Иматра, Финляндия
Офис
Иматра, Финляндия
Возможен расчет в России в любой валюте!!! В самом центре города Иматра, рядом с пешеходно…
Цена по запросу
Инвестиционная в Район Котка-Хамина, Финляндия
Инвестиционная
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,016
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,526
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 125 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,059
Коммерческая в Париккала, Финляндия
Коммерческая
Париккала, Финляндия
Продается полностью меблированная и оборудованная АЗС - магазин в Финляндии на собственном у…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти