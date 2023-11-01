Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Муураме
  5. Гостиницы, отели

Отели в Муураме, Финляндия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€749,961
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 3 275 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,687
Коммерческая в Этеля-Саво, Финляндия
Коммерческая
Этеля-Саво, Финляндия
Площадь 302 м²
Финляндия Супермаркет на севере Финляндии Супермаркет рас…
€327,975
Коммерческая в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческая
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€238,786
Ресторан, кафе в Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,994
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€68,996
Коммерческая в Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,494
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Цена по запросу
Офис в Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти