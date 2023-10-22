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Отели в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

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Площадь 282 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,687
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
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Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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