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Кафе и рестораны в Район Лаппеэнранта, Финляндия

коммерческая недвижимость
4
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€74,000
Realting.com
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