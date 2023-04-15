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Купить ресторан в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
1
Rovaniemen seutukunta
1
Кеми
1
Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафев Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м² 1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

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