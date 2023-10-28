Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Лахти
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Лахти, Финляндия

коммерческая недвижимость
5
офисы
4
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€669,391
Отель в Лиекса, Финляндия
Отель
Лиекса, Финляндия
Валола - Лиекса, уникальное место для проживания и размещения Вот редкая возможность приоб…
Цена по запросу
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 067 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€439,105
Офис в Пудасъярви, Финляндия
Офис
Пудасъярви, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,012
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€464,719
Ресторан, кафе в Китеэ, Финляндия
Ресторан, кафе
Китеэ, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе в Ke…
Цена по запросу
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Цена по запросу
Коммерческая в Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 3 275 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,789
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 655 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€625,149
Коммерческая в Париккала, Финляндия
Коммерческая
Париккала, Финляндия
Продается полностью меблированная и оборудованная АЗС - магазин в Финляндии на собственном у…
Цена по запросу
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,952
Realting.com
Перейти