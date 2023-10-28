Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Lahden seutukunta
  5. Магазины

Магазины в Lahden seutukunta, Финляндия

коммерческая недвижимость
6
офисы
5
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Паймио, Финляндия
Коммерческая
Паймио, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Парикмахе…
Цена по запросу
Офис в Валкеакоски, Финляндия
Офис
Валкеакоски, Финляндия
Площадь 118 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€24,006
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Описание бизнеса Продается действующий гостиничный комплекс на берегу озера (курортный рег…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 107 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€152,504
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€110,026
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 235 м²
Финляндия   Супермаркет рядом с Хельсинки   Коммерческое здание,…
€651,923
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€149,909
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/8
€55,013
Инвестиционная в Район Котка-Хамина, Финляндия
Инвестиционная
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти