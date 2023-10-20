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Коммерческая недвижимость в Kuopio sub-region, Финляндия

Куопио
3
3 объекта найдено
Офис в Kuopio sub-region, Финляндия
Офис
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€179,000
Коммерческая в Kuopio sub-region, Финляндия
Коммерческая
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€210,000
Отель в Kuopio sub-region, Финляндия
Отель
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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