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Кафе и рестораны в Котка, Финляндия

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Район Котка-Хамина, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€198,000
Realting.com
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