Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Котка
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Котка, Финляндия

коммерческая недвижимость
4
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе в Район Котка-Хамина, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€198,194
Коммерческая в Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Описание бизнеса Продается действующий гостиничный комплекс на берегу озера (курортный рег…
Цена по запросу
Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€381,623
Офис в Kuopio sub-region, Финляндия
Офис
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 329 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€269,199
Коммерческая в Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Офис в Vaasa sub-region, Финляндия
Офис
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,005
Коммерческая в Kuopio sub-region, Финляндия
Коммерческая
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€195,144
Ресторан, кафе в Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€110,108
Отель в Лиекса, Финляндия
Отель
Лиекса, Финляндия
Валола - Лиекса, уникальное место для проживания и размещения Вот редкая возможность приоб…
Цена по запросу
Офис в Порвоо, Финляндия
Офис
Порвоо, Финляндия
Площадь 131 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,068
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 655 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€625,612
Realting.com
Перейти