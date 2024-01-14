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Коммерческая недвижимость в Корсгольм, Финляндия

1 объект найдено
Коммерческая в Корсгольм, Финляндия
Коммерческая
Корсгольм, Финляндия
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€115,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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