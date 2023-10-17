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Коммерческая недвижимость в Кеми, Финляндия

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€15,000
Realting.com
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