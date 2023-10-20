Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Ювяскюля
  5. Складские помещения

Склады в Ювяскюля, Финляндия

Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Цена по запросу
Коммерческая в Kuopio sub-region, Финляндия
Коммерческая
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€195,000
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€99,872
Инвестиционная в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Инвестиционная
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Предлагается к продаже ДОХОДНЫЙ ДОМ с просторными апартаментами в рядном, малоквартирном дом…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€116,351
Офис в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Офис
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€68,912
Офис в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Площадь 249 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,847
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 600 м²
Финляндия г. Хямеэнлинна Супермаркет в 100км от Хельсинки …
€1,17 млн
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 235 м²
Финляндия   Супермаркет рядом с Хельсинки   Коммерческое здание,…
€650,935
Производство в Липери, Финляндия
Производство
Липери, Финляндия
Площадь 257 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€84,891
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 125 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€244,687
Realting.com
Перейти