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Продажа офисных помещений в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Петяйявеси, Финляндия
Офис
Петяйявеси, Финляндия
Площадь 1 380 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,000
Realting.com
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