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Коммерческая недвижимость в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия

2 объекта найдено
Офис в Петяйявеси, Финляндия
Офис
Петяйявеси, Финляндия
Площадь 1 380 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,000
Ресторан, кафе в Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Цена по запросу
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