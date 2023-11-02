Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Хамина
  5. Магазины

Магазины в Хамина, Финляндия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Площадь 249 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€119,569
Коммерческая в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 235 м²
Финляндия   Супермаркет рядом с Хельсинки   Коммерческое здание,…
€649,976
Коммерческая в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческое помещение 95 м2 в новом доме в самом центре города Лаппеенранта любого использо…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 282 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,533
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€747,939
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 253 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,749
Офис в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Офис
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€258,288
Отель в Ристийярви, Финляндия
Отель
Ристийярви, Финляндия
Лесной участок 4,5 ГА расположен в сосновом бору на берегу озера. Длинна озера примерно 3 км…
Цена по запросу
Отель в Савонлинна, Финляндия
Отель
Савонлинна, Финляндия
Описание бизнеса Продается действующий гостиничный комплекс на берегу озера (курортный рег…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Ресторан, кафе
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€73,797
Realting.com
Перейти