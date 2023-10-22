Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Forssan seutukunta
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Forssan seutukunta, Финляндия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Раахе, Финляндия
Офис
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€238,425
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€334,195
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
€79,708
Офис в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,858
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 655 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€623,497
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/8
€54,868
Коммерческая в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Коммерческая
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,861
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 426 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€349,159
Ресторан, кафе в Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 107 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€152,101
Коммерческая в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческая
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Коммерческая в Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Коммерческая в Хельсинки, Финляндия
Коммерческая
Хельсинки, Финляндия
Площадь 600 м²
Финляндия г. Хямеэнлинна Супермаркет в 100км от Хельсинки …
€1,17 млн
Realting.com
Перейти