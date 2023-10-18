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Коммерческая недвижимость в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

2 объекта найдено
Офис в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Офис
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€259,000
Офис в Валкеакоски, Финляндия
Офис
Валкеакоски, Финляндия
Площадь 118 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€24,000
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