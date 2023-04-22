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Продажа офисных помещений в Эспоо, Финляндия

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1 объект найдено
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м² 1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
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