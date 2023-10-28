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Коммерческая недвижимость в Эспоо, Финляндия

офисы
3
3 объекта найдено
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 162 м²
Этаж -1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€125,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 282 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€130,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
€1,10 млн
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