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Продажа офисных помещений в Центральная Финляндия, Финляндия

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2 объекта найдено
Офис в Петяйявеси, Финляндия
Офис
Петяйявеси, Финляндия
Площадь 1 380 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,000
Офис в Йоутса, Финляндия
Офис
Йоутса, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Офис в Jo…
Цена по запросу
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