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Коммерческая недвижимость в Акаа, Финляндия

1 объект найдено
Офис в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Офис
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€259,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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