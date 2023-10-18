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Продажа офисных помещений в Эстонии

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Офис в Кохтла-Ярве, Эстония
Офис
Кохтла-Ярве, Эстония
Площадь 928 м²
Этаж 1/2
Продается торговый центр с действующими договорами аренды.Номер раздела реестра застроенной …
€490,000
Realting.com
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