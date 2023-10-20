Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Эстония
  4. Kesklinna linnaosa

Коммерческая недвижимость в Kesklinna linnaosa, Эстония

2 объекта найдено
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 2 000 м²
Новый мультифункциональный бизнес-комплекс в Таллинне с доходностью 7% годовых. Стокофис – …
€16,000
Коммерческая в Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
Площадь 143 м²
Коммерческое помещение в новом жилом и коммерческом комплексе Kadrioru Plaza в Таллинне с …
€302,000
Realting.com
Перейти