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Продажа офисных помещений в Уезд Ида-Вирумаа, Эстония

город Кохтла-Ярве
1
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1 объект найдено
Офисв Кохтла-Ярве, Эстония
Офис
Кохтла-Ярве, Эстония
928 м² 1/2 Этаж
€ 550,000
Продается торговый центр с действующими договорами аренды.Номер раздела реестра застроенной …
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