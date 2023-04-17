Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эстония
  3. Уезд Харьюмаа

Купить коммерческую недвижимость в Уезд Харьюмаа, Эстония

2 объекта найдено
Коммерческаяв Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
2 000 м²
€ 16,000
Новый мультифункциональный бизнес-комплекс в Таллинне с доходностью 7% годовых. Стокофис &n…
Коммерческаяв Kesklinna linnaosa, Эстония
Коммерческая
Kesklinna linnaosa, Эстония
143 м²
€ 302,000
Коммерческое помещение в новом жилом и коммерческом комплексе Kadrioru Plaza в Таллинне с …

Параметры недвижимости в Уезд Харьюмаа, Эстония

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти